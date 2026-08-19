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Yeni sezona Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken aynı süreçte takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

A spor’un haberine göre; Fenerbahçe’nin, Roma’nın teklifini yeterli bulması durumunda bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

SERIE A'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Haber detayında Oosterwolde’nin yeniden Serie A’da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılında bitecek Hollandalı futbolcunun yönetimden daha önce yeni bir kontrat istediği ancak bu beklentiye karşılık bulamadığı belirtildi.

Kış transfer döneminde de Oosterwolde için teklif bekleyen Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun değerini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.

Süper Lig devinde 112 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.