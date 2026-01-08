Şu ana kadar Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok hamleleriyle ara transfer döneminde ezeli rakiplerine oranla daha hızlı yol alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken bir yandan takımdan gönderilecek isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İRFAN CAN'DAN SONRA SIRADA SZYMANSKI VAR

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan bir başka isim Sebastian Szymanski'nin de yakın zamanda ayrılığı bekleniyor.

RENNES'DEN FENERBAHÇE'YE DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Son olarak Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan gelen 9 milyon Euro'luk teklifi reddeden Fenerbahçe ile Rennes'in temasa geçtiği ve Polonyalı yıldız için istenen bonservis ücretini karşılamaya hazır olduğu ifade edildi.

FRANSA'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Ligue 1'de 6. sırada yer alan Rennes'in 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu belirtilirken Szymanski'nin de kariyerine Fransa'da devam etme fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.