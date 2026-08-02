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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in durumu belirsizliğini koruyor.

SIDIKI CHERIF TAKIMDAN AYRILABİLİR

Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor transferi daha yapması beklenen Sarı Lacivertliler iyi bir teklif gelmesi durumunda Cherif'in satışına onay verebilir.

18 milyon Euro bonservis bedeliyle Angers'ten transfer edilen 19 yaşındaki Gineli forvetin durumunu birçok kulübün yakından takip ettiği ifade ediliyor.

PREMIER LİG'DEN YOĞUN İLGİ VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Premier Lig'in iki yeni ekibi Coventry City ve Ipswich Town Sidiki Cherif ile ilgieniyor. Öte yandan İngiltere Premier Lig'den bir kulübün daha devrede olduğu ve Suudi Arabistan ile Bundesliga'dan da genç golcüyü isteyen takımların bulunduğu belirtiliyor.

SANTRFOR TRANSFERİNDEN SONRA KARAR VERİLECEK

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesine istediği transferi yaptıktan sonra Sidiki Cherif'in geleceğini masaya yatırarak oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 17 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI

Sarı lacivertli formayla toplam 17 maça çıkan ve 3 gol, 1 asistle oynayan Cherif'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.