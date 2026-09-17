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Kaynak: AA

İtalya Serie A'da Roma ile Atalanta arasında oynanan karşılaşma öncesinde yaşanan tribün olaylarına ilişkin yürütülen inceleme tamamlandı.

Serie A'nın 3. haftasında 5 Eylül'de Roma'nın Atalanta'yı Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup ettiği mücadele öncesinde güney kale arkası tribünündeki bazı taraftarların Nazi sembolizmi içeren davranışları nedeniyle emniyet güçleri harekete geçmişti.

Yapılan incelemelerde bazı taraftarların Nazileri öven "Über Alles (Her şeyden üstün)" ifadeli tişörtler giydiği ve sağ kolun öne doğru uzatılmasıyla yapılan, "Nazi selamı" veya "faşist selamı" olarak bilinen hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi.

16 TARAFTARA STATLARDAN MEN

Roma Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda yaşları 19 ile 42 arasında değişen 16 Roma taraftarı hakkında idari tedbir uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu kişilere, eylemlerine ve durumlarına göre 1 ila 5 yıl arasında değişen sürelerle futbol müsabakalarını statlardan izleme yasağı getirildi.

ROMA VE İTALYA MAÇLARINI İZLEYEMEYECEKLER

Uygulanan yasak yalnızca Roma'nın Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaları kapsamıyor.

Cezalandırılan 16 kişinin Roma'nın yurt içinde ve yurt dışında oynayacağı tüm karşılaşmaların yanı sıra İtalya Milli Takımı'nın müsabakalarını da statlardan takip edemeyeceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlamış ve karşılaşma 1-1 berabere sona ermişti.