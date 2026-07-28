İlk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, tur biletini almak için çıkacağı kritik karşılaşma öncesinde Polonya'da taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA
İstanbul'dan kalkan uçakla Katowice Havalimanı'na ulaşan Fenerbahçe kafilesi, buradan otobüslerle konaklayacağı otele geçti.
Sarı lacivertli taraftarlar, otel önünde futbolcuları çiçeklerle karşılarken oyuncular da imza dağıtıp taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
AZİZ YILDIRIM TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da kritik deplasmanda kafilede yer aldı.
Başkan Yıldırım'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Önder Fırat, Mehmet Aydın, Feridun Geçgel, Savaş Adalet ve Yasemin Babayiğit de Polonya'ya giden isimler arasında bulundu.
GÖZLER GORNIK ZABRZE MAÇINDA
Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında yarın TSİ 21.00'de Gornik Zabrze'ye konuk olacak.
İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, Polonya'da alacağı sonuçla adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.