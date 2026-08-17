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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Marcus Rashford'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre Manchester United'dan ayrılması beklenen İngiliz yıldız, menajerleri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

TEMAS KURULDU

Haberde, Rashford'un temsilcilerinin sarı-lacivertli yönetimle temasa geçerek transfer şartlarını ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe yönetiminin ise transfer konusunda henüz nihai kararını vermediği, oyuncuyla ilgili değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtildi.

GEÇEN SEZON BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Marcus Rashford, 2025/26 sezonunu kiralık olarak Barcelona'da geçirdi.

İngiliz yıldız, İspanyol ekibinde çıktığı 49 resmi maçta 14 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.