Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiralık olarak gönderdiği Livakovic, devre arasında yeni bir takım arayışına girdi.

Büyük umutlarla gittiği La Liga'da süre bulamayarak kısa sürede hayal kırıklığı yaşayan Hırvat kaleci için eski kulübü Dinamo Zagreb devreye girdi.

Girona ile kiralık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Livakovic için gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe'ye şaşkınlık yaratan bir öneri geldi.

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle anlaşmaya vardığı ancak Fenerbahçe'ye bedelsiz bir kiralık teklifi sunduğu belirtildi.

Sarı lacivertli yönetimin ise maddi karşılığı olmayan herhangi bir kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Bu nedenle Dinamo Zagreb'in teklifini Livakovic'in değerini yanıtan bir şekilde güncellemesi bekleniyor.