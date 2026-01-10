Fenerbahçe Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Maçta 28. dakikada Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 öne geçen Sarı Lacivertliler, ikinci yarının başında Asensio'nun kornerden ortasına Oosterwolde'nin yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarının başında atılan bu gol, Fenerbahçe'nin momentumu tamamen arkasına almasını sağlayarak kupaya uzanmasında büyük rol oynadı.
