Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan Fenerbahçe - Manisa maçında Arturs Zagars ikinci çeyrekte sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Letonyalı oyuncunun yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" denildi.