Süper Lig devi Fenerbahçe, arapsaçına dönen Kante transferini noktaladı. Sarı-lacivertli kulüp N'Golo Kante'yi gece saatlerinde TFF'ye bildirdi. Yaşananların ardından gündüz saatlerinden Fenerbahçe kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı geldi.

FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR MESAJI

Fransız yıldızın transferine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlandığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.” diyerek Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini iletti.

KANTE TRANSFERİNİN PERDE ARKASI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından taraftarlar Kante transferinin perde arkasını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunan gazeteci Burak Doğan, görüşmelerdeki detayları şu şekilde aktardı:

"İŞTE KANTE SÜRECİNİN PERDE ARKASI

Fenerbahçe YK üyesi bir isim (adı bende saklı) Kante transferinin çıkmaza girmesinin ardından Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetine ulaşıyor ve arayarak durumu arz ediyor. Olay bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edilerek süreç anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetler arası görüşmelerdeki toplantı öncesinde konuyu açıyor ve Suud Prensi Selman’a durumu bildiriyor. Prens Selman da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ricasını kırmayarak sürecin yeniden görüşülerek tamamlanması talimatını El İttihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonuna veriyor."

FRANSIZ YILDIZLA 2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) yer alan lisans bilgilerine göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı.



N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren sarı-lacivertliler, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı.



Kante bugün saat 21.30'da İstanbul'da olacak.