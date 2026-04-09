Fenerbahçe, Süper Lig’in 29. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı öncesi sevindirici bir gelişme yaşadı.

İSMAİL YÜKSEK ANTRENMANLARA BAŞLADI

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen İsmail Yüksek, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

DERBİYİ KAÇIRMIŞTI

Beşiktaş karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan İsmail’in durumu teknik heyeti zor durumda bırakmıştı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, oyuncunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “İsmail giremedi, çünkü dün idmanda şiddetli bir darbe aldı, ayağında ödem vardı. Koşması bile zordu. İlaç alıp kulübede olmak istedi, 5-10 dakika da olsun yardım edebilmek için. İsmail’in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur.” demişti.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda İsmail Yüksek’in takımla birlikte çalışmalara katıldığı görüldü. Bu gelişme, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapılırken oyuncular iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.