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Yeni sezon öncesi sağ kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, menajerler tarafından West Ham United forması giyen Jarrod Bowen, sarı-lacivertli kulübe önerildi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun durumunu detaylı şekilde incelemeye başladı.

Yapılacak değerlendirmenin ardından Bowen için resmi girişimde bulunulup bulunulmayacağına karar verileceği ifade edildi.

SAĞ KANADA TAKVİYE HEDEFİ

Sarı-lacivertlilerde sağ kanat bölgesine transfer yapılması öncelikler arasında yer alırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın bu bölgeye mutlaka takviye istediği öne sürüldü.

İddiaya göre teknik heyet, mevcut kadroda Dorgeles Nene'nin performansını yeterli bulmazken, bu bölgeye yeni bir oyuncu kazandırmayı hedefliyor.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

West Ham United ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jarrod Bowen'ın güncel piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon euro olduğu belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.