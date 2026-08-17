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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Lyon'u ağırlayacak Sarı-Lacivertliler, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE JONATHAN ROWE İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sol kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Bologna forması giyen Jonathan Rowe ile ilgilendiği ileri sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, 23 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için Bologna'nın kapısını çaldı.

Fenerbahçe'nin girişimine İtalyan ekibinden ise olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

TEDESCO JONATHAN ROWE'U BIRAKMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın teknik direktörlüğüne getirilen Domenico Tedesco'nun Rowe'un transferine izin vermediği aktarıldı.

İtalyan çalıştırıcının takımının hücum gücünün daha fazla zayıflamasını istemediği ve bu nedenle İngiliz futbolcunun ayrılığına karşı çıktığı kaydedildi.

Böylece Fenerbahçe'nin Jonathan Rowe için yaptığı girişimin eski teknik direktörü Tedesco'nun vetosuna takıldığı ifade edildi.

BOLOGNA 17 MİLYON EUROYA TRANSFER ETTİ

Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Bologna'ya 17 milyon Euro karşılığında transfer edilen Jonathan Rowe'un İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bologna formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Asıl mevkisi sol kanat olan Rowe, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.