EuroLeague 2026-2027 sezonunun 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye eski hocasından ağır darbe: İlk yenilgi Atina'da geldi - Resim : 1

Atina'da oynanan mücadelede Zeljko Obradovic yönetimindeki Panathinaikos, Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 92-74 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşarken Panathinaikos namağlup liderlik yürüyüşünü sürdürdü.

Fenerbahçe'ye eski hocasından ağır darbe: İlk yenilgi Atina'da geldi - Resim : 2

SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ilk periyodu 27-27 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panathinaikos, soyunma odasına 46-41 önde gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, farkı kapatarak son çeyreğe 64-64 eşitlikle girdi. Ancak final periyodunda hücumda zorlanan sarı-lacivertliler yalnızca 10 sayı üretebildi.

Son çeyreği 28-10 kazanan Panathinaikos, parkeden 18 sayı farkla galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye eski hocasından ağır darbe: İlk yenilgi Atina'da geldi - Resim : 3

OBRADOVIC'İN TAKIMINDA ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

Panathinaikos'ta Mathias Lessort ve Nigel Hayes 19'ar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sylvain Francisco ise 17 sayı ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Braxton Key 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Johnny Juzang 10 sayı kaydetti.

Wade Baldwin, Nicolo Melli ve Talen Horton-Tucker ise 9'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Fenerbahçe'ye eski hocasından ağır darbe: İlk yenilgi Atina'da geldi - Resim : 4

FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, Atina deplasmanında EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

Panathinaikos AKTOR 92-74 Fenerbahçe Tarfin (Çeyrek Sonuçları)

1. Çeyrek: 27-27

2. Çeyrek: 46-41

3. Çeyrek: 64-64

4. Çeyrek: 92-74