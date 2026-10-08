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EuroLeague 2026-2027 sezonunun 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geldi.

Atina'da oynanan mücadelede Zeljko Obradovic yönetimindeki Panathinaikos, Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 92-74 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler EuroLeague'deki ilk yenilgisini yaşarken Panathinaikos namağlup liderlik yürüyüşünü sürdürdü.

SON ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ilk periyodu 27-27 eşitlikle tamamlandı. İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panathinaikos, soyunma odasına 46-41 önde gitti.

Üçüncü periyotta toparlanan Fenerbahçe, farkı kapatarak son çeyreğe 64-64 eşitlikle girdi. Ancak final periyodunda hücumda zorlanan sarı-lacivertliler yalnızca 10 sayı üretebildi.

Son çeyreği 28-10 kazanan Panathinaikos, parkeden 18 sayı farkla galip ayrıldı.

OBRADOVIC'İN TAKIMINDA ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKTI

Panathinaikos'ta Mathias Lessort ve Nigel Hayes 19'ar sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sylvain Francisco ise 17 sayı ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de Braxton Key 13 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Johnny Juzang 10 sayı kaydetti.

Wade Baldwin, Nicolo Melli ve Talen Horton-Tucker ise 9'ar sayıyla mücadeleyi tamamladı.

FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ

Sezona üst üste 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe Tarfin, Atina deplasmanında EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

Panathinaikos AKTOR 92-74 Fenerbahçe Tarfin (Çeyrek Sonuçları)

1. Çeyrek: 27-27

2. Çeyrek: 46-41

3. Çeyrek: 64-64

4. Çeyrek: 92-74