Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de hareketli saatler yaşanıyor. Transferde hız kazanan sarı-lacivertli ekipte bazı yol ayrılıkları da gündemde. En-Nesyri için Premier Lig’den Everton ve Nottingham Forest’ın yanı sıra İtalyan ekibi Napoli’nin de teklif yaptığı öğrenildi. Faslı futbolcunun, Juventus'la da adı geçmişti



Transfer teklifleri belli oldu

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Napoli En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 5 milyon Euro kiralama 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu.

Everton ise En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 4.5 milyon Euro kiralama 20 milyon Euro satın alma opsiyonlu transfer teklifi yaptı.

En-Nesyri’nin Everton veya Napoli’ye önümüzdeki 48 saat içinde transfer olması bekleniyor.



Beklentileri karşılayamadı

28 yaşındaki Faslı forvetin kış transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe, En-Nesyri’yi 2024 yılında Sevilla’dan 19,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Hücum oyuncusu, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı.