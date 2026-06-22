Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik ekip yapılanmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KUYT İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK

Sarı-lacivertli formayla futbolculuk döneminde taraftarların sevgisini kazanan Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görev üstlenecek.

OYUNCULARIYLA VEDALAŞTI

ESPN'de yer alan habere göre; Kuyt, görev yaptığı Dordrecht'te bu sabah oyuncularıyla vedalaştı.

45 yaşındaki çalıştırıcının bu gelişmenin ardından İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'deki görevine başlaması bekleniyor.

TAMİNAT ÖDENECEK

Ayrıca Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt için Dordrecht kulübüne tazminat ödeyeceği de belirtildi. Taraflar arasındaki detaylar kısa süre içerisinde netleşecek.

FENERBAHÇE TARAFTARININ GÖNLÜNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP

Futbolculuk kariyerinde 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen Kuyt, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans ve mücadeleci kimliğiyle taraftarın gönlünde özel bir yer edinmişti.

Hollandalı isim, futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerine başlamış ve son olarak Dordrecht'te görev yapmıştı.