Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından taraftarıyla buluştu.
TESİSLERDE COŞKULU KARŞILAMA
Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önünde toplanan yüzlerce taraftar, takım otobüsünün gelişiyle birlikte tezahüratlara başladı.
Otobüsün tesislere yaklaşmasıyla birlikte coşku giderek artarken, taraftarlar meşaleler ve marşlarla galibiyeti kutladı.
Yoğun katılım nedeniyle tesis çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, futbolcular taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde tesislere giriş yaptı.