Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kampın başında Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu. Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'ndan geldi.
KANTE'NİN DURUMU ŞÜPHELİ
Son 32 turunda İsveç ile oynayacağı maç öncesi Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçeli yıldız N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle bu kritik maçta oynamasının şüpheli olduğunu belirtti.
DİZ SAKATLIĞI YAŞIYOR
Deschamps, "N'Golo Kante'nin sakatlık problemi nedeniyle İsveç maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz." ifadelerini kullandı.
Turnuvada henüz görev alamayan Kante'nin diz sakatlığı yaşadığı kaydedildi.