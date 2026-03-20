Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) tarafından 18 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimi yapıldı. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşme tadili için bakanlık onayı hakkında açıklama oldu.

Şirketin mevcut 6.250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanının 31.250.000.000.-TL’ye artırılmasına karar verildi.

Karar kapsamında Ticaret Bakanlığı’na yapılan başvurunun da onaylandığı belirtildi.

Esas sözleşme değişiklikleri, 23.03.2026 tarihinde yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacağı aktarıldı.