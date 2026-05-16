Real Madrid'in Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler hakkında transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Milli yıldızın 90 milyon euro bonservis bedeliyle elden çıkarılabileceği konuşulurken, bu hamlenin Fenerbahçe'ye dev bir gelir sağlayacağı iddia edildi.
Arda Güler için 90 milyon euro gözden çıkarıldı: Fenerbahçe'ye gidecek pay belli oldu
Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında transfer iddiaları sürüyor. Milli yıldızın yüksek bir bonservisle ayrılabileceği, olası satıştan Fenerbahçe’nin de ciddi bir gelir elde edeceği öne sürülüyor.
Real Madrid formayla nisan ayının en başarılı ismi seçilen Arda Güler, bu sezon sergilediği grafikle göz doldurdu.
Real Madrid bünyesinde tüm turnuvalarda toplam 50 müsabakada boy gösteren milli orta saha, takımına 6 gol ve 14 asistlik bir katkı sundu. Ortaya koyduğu bu etkileyici performans, genç oyuncunun Madrid tribünlerinin sevgilisi olmasını sağladı.
Sabah'ın haberine göre, daha önce Mesut Özil ve Martin Odegaard hamleleri yapan Arsenal, bu kez de Arda Güler'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İngiliz devinin, yetenekli futbolcu için Real Madrid’e bonuslar dahil 90 milyon euroluk dev bir teklif sunduğu ileri sürüldü.
Söz konusu transferin iddia edilen bonservis bedeli karşılığında tamamlanması durumunda, sözleşmede yer alan sonraki satıştan %20 pay maddesi doğrultusunda Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro daha girecektir.
Sarı-lacivertli kulüp, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden bonuslarla birlikte bugüne kadar 28 milyon euro gelir sağladı.
Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcu, İspanyol kulübünde forma giydiği toplam 111 resmi müsabakada 18 gol ve 25 asist kaydetti.