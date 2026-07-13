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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

Al Ittihad'ın deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesinde ilk sıralara aldığı ve kısa süre içinde resmi adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Africa Foot'un haberine göre; Al Ittihad Fenerbahçe'ye Amrabat için 20 milyon Euro seviyesinde resmi teklif sunacak.

Suudi Arabistan temsilcisinin, oyuncuyla ilgilenen Avrupa kulüplerinden önce davranarak transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Amrabat'ın da kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme fikrine sıcak baktığı ve tarafların transferi yaz dönemi sona ermeden tamamlamayı hedeflediği iddia edildi.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

29 yaşındaki futbolcunun yalnızca Al Ittihad'ın değil, Avrupa'dan da bazı kulüplerin radarında olduğu ifade edildi.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un, teknik direktör José Luis Mendilibar'ın isteği doğrultusunda Amrabat'ı transfer listesinin üst sıralarına yazdığı belirtilirken Faslı oyuncunun kendisine gelen seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.

Bununla birlikte, Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında henüz ileri seviyede bir görüşmenin bulunmadığı da kaydedildi.

FENERBAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

78 kez Fas Milli Takımı formasını giyen Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Fiorentina'dan 2024'te kiralık olarak kadrosuna kattığı deneyimli orta saha oyuncusunun bonservisini 2025 yazında 12 milyon Euro karşılığında satın almıştı.

AL-ITTIHAD İLE YAKIN GEÇMİŞTE İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMA YAPILDI

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun devre arasında da bir başka Faslı oyuncu En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a 15 milyon Euro'ya satmış ve aynı kulüpten Fransız oyuncu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmıştı.