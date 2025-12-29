Geçtiğimiz ekim ayında Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için devre arası transfer döneminde birçok kulüp harekete geçti. Kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlar, deneyimli futbolcuyu kadrolarına katmak için girişimlerini sürdürüyor.

SÜPER LİG VE İNGİLTERE’DEN İLGİ

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor’un ardından Samsunspor da İrfan Can Kahveci transferi için şartları zorluyor. Öte yandan İngiltere Championship’te mücadele eden ve Premier Lig hedefi bulunan Hull City’nin de milli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.

Ailesiyle birlikte tatilde olan İrfan Can Kahveci’nin, önümüzdeki günlerde kariyeriyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2020-2021 sezonunun devre arasında Başakşehir’den Fenerbahçe’ye transfer olan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 183 maçta 32 gol atıp 31 asist yaptı. Ancak tecrübeli oyuncu, bu sezon kadro dışı bırakılana kadar görev aldığı karşılaşmalarda beklenen performansı sergileyemedi.