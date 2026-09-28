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Kaynak: Haber Merkezi

Karar'ın haberine göre Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, milli maç arasındaki iznini ailesiyle birlikte Muğla'nın Marmaris ilçesinde değerlendirdi.

Eşi ve üç çocuğuyla tatile çıkan yıldız isim, hava yoluyla Dalaman'a ulaştıktan sonra özel helikopterle konaklayacağı otele geçti.

GECELİĞİ YAKLAŞIK 730 BİN TL

Fenerbahçeli futbolcu ve ailesi, Marmaris'te gecelik konaklama ücreti yaklaşık 13 bin euro, yani 730 bin TL olan lüks bir tesiste kaldı.

Üç gün süren tatilde konaklama, ulaşım ve diğer harcamalarla birlikte toplam maliyetin yaklaşık 3 milyon TL seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Marmaris'te ailesiyle tatil yapan Fenerbahçeli yıldızın, takımın Brezilyalı kalecisi Ederson olduğu belirtildi.

Ederson, tatili sırasında düzenlenen bir akşam etkinliğinde eşi Lais ile geleneksel tabak kırma eğlencesine de katıldı. Brezilyalı kaleci, kendisini tanıyan futbolseverlerin isteğini geri çevirmeyerek tabakları imzaladı.

TATİLİN ARDINDAN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya gibi Türkiye'nin farklı turizm merkezlerini ziyaret eden Ederson, Marmaris'teki üç günlük tatilinin ardından antrenmanlara katılmak üzere İstanbul'a döndü.