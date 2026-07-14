Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti

Son iki sezonda gol, katkı ve şut istatistiklerinde zirveye çıkan yıldız oyuncunun dikkat çeken performansı… İşte rakamlarla Greenwood etkisi!

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 1

Gol kralı oldu

Son iki sezonda Ligue 1’de en fazla gol atan oyuncu Mason Greenwood oldu.
37 gol

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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 2

Katkı lideri

Yıldız oyuncu yalnızca gol atmakla kalmadı, toplam katkıda da zirveye çıktı.

12 asistlik katkı sağladı toplamda 49 gol katkısı verdi.

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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 3

Şut istatistiğinde zirve

Greenwood, toplam şut sayısında da ligin en iyisi oldu.
235 şut

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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 4

İsabetli şutlarda da lider

Kaleyi bulan şutlarda da zirvede yer aldı.

104 isabetli şut

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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 5

Avrupa’nın dikkatini çekti

Gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.

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Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti - Resim: 6

-Fenerbahçe kazandı

Transfer yarışının kazananı Fenerbahçe oldu.

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