Fenerbahçe’nin yeni yıldızı, Fransa’daki performansıyla istatistikleri alt üst etti

Gol kralı oldu
Son iki sezonda Ligue 1’de en fazla gol atan oyuncu Mason Greenwood oldu.
37 gol
Gol kralı oldu
Son iki sezonda Ligue 1’de en fazla gol atan oyuncu Mason Greenwood oldu.
37 gol
Katkı lideri
Yıldız oyuncu yalnızca gol atmakla kalmadı, toplam katkıda da zirveye çıktı.
12 asistlik katkı sağladı toplamda 49 gol katkısı verdi.
Şut istatistiğinde zirve
Greenwood, toplam şut sayısında da ligin en iyisi oldu.
235 şut
İsabetli şutlarda da lider
Kaleyi bulan şutlarda da zirvede yer aldı.
104 isabetli şut
Avrupa’nın dikkatini çekti
Gösterdiği performansla birçok kulübün radarına girdi.
-Fenerbahçe kazandı
Transfer yarışının kazananı Fenerbahçe oldu.