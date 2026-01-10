Fenerbahçe'nin Lazio'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı lacivertli formayla derbi maçta ilk golünü attı.

MUSABA SAMSUNSPOR MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Süper Kupa yarı finalinde Anthony Musaba'yı ayağının tozuyla eski takımı Samsunspor'a karşı ilk 11'de maça başlamış ve 2 asistlik performansıyla Fenerbahçe'nin finale yükselmesinde büyük rol oynamaştı.

TEDESCO DERBİDE SAHAYA SÜRDÜ

Domenico Tedesco aynı şekilde Guendouzi'yi de gelir gelmez ilk maçında Galatasaray'a karşı 11'de başlattı.

GUENDOUZI HARİKA GOLLE SİFTAH YAPTI

Dev finalde Guendouzi, 28. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle Fenerbahçe formasıyla ilk maçında siftah yaptı.

YENİ TRANSFERLER TARAFTARLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Fenerbahçe'nin iki yeni transferinin de hızlı şekilde takıma adapte olup skor katkısı sağlaması, sarı lacivertli taraftarların yüzünü güldürdü.