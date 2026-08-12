Vedat Muriqi transferinin ardından ikinci bir santrforla kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir yoğun çalışmalar yürüten Fenerbahçe Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu renklerine bağlarak mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ LUKAKU İSTANBUL'DA

Napoli ile 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Sarı Lacivertliler 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki tecrübeli golcüyü İstanbul'a getirdi.

OĞUZ ÇETİN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KARŞILADI

Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Lukaku'nun neşeli tavırları dikkat çekti. Yıldız oyuncuyu Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

'ŞAMPİYON OLMAK İÇİN BURADAYIM'

Kulübün kanalına açıklamalarda bulunan Lukaku, "Çok mutluyum. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a, Sayın Cihan Kamer'e, Sayın Oğuz Çetin'e ve aynı şekilde hocamız İsmail Kartal'a; hepsine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana güven duydular, o güveni hissettim. Bu güvenlerinden ötürü de kendilerine teşekkür ediyorum. Amacımız şampiyon olmak, bunun için buradayım." ifadelerini kullandı.