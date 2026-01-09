Fenerbahçe, sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'yi resmen renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Fenerbahçemiz, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi’yi kadrosuna kattı. Fransız millî oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."

ERTAN TORUNOĞULLARI: 'TRANSFERLERİMİZ YİNE OLACAK'

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “‘Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım yaratacağız.’ diyordu Başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız.” dedi.

DEVİN ÖZEK: O GERÇEK BİR SAVAŞÇI

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, “Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı’nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo.” açıklamasında bulundu.

GUENDOUZI: 'FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ'

Yeni transfer Matteo Guendouzi ise, “Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.



Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.



Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.