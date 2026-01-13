EuroLeague'in 22. haftasında evinde oynayacağı Valencia maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferi Chris Silva'nın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN CHRIS SILVA İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sarı lacivertli kulüpten Chris Silva'nın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Chris Silva, 13 Ocak Salı günü (bugün) yapılan takım idmanımızda sol uyluk bölgesinden sakatlık yaşamıştır.



Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.



Chris Silva’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

BAHÇEŞEHİR MAÇINDA SAHANIN EN SKORER OYUNCUSUYDU

Fenerbahçe'nin AEK'dan transfer ettiği ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Chris Silva ayağının tozuyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Son oynanan Bahçeşehir Koleji maçında 17 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olan Gabonlu pivot, takıma katıldıktan sadece 10 gün sonra şansız bir sakatlık yaşadı.