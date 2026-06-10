Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf'a sonunda kavuştu.
AMARA DIOUF FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELDİ
Senegal futbolunun üzerine titrenilen genç yetenekleri arasında gösterilen 18 yaşındaki kanat forvet, uzun süreli sakatlığını atlatmasının ardından Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Diouf, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
'YENİ MANE' İÇİN 4 YILLIK SÖZLEŞME
Yeni Mane olarak lanse edilen Amara Diouf'un Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.