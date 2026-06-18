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Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol kamuoyunun merakla beklediği yeni teknik direktörünü bugün saat 13.00’te FB TV ekranlarında gerçekleştirecek canlı yayınla açıklayacağını resmi bir duyuruyla ilan etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bu kritik adımın kulübün yaklaşan 120. kuruluş yılı vizyonu açısından büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

Fenerbahçe’nin resmi mecralarından paylaştığı duyuru metninde şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00’te FBTV ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Sarı-lacivertli camiada ve spor basınında heyecanı zirveye çıkaran bu geri sayımın ardından, kulübün 120. yılında takımı şampiyonluk hedefine ulaştırmak için emanet edeceği yeni lider resmen netlik kazanmış olacak.