Yeni sezon öncesinde şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, savunma hattına yaptığı dev takviyeyle gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Hollandalı stoper Nathan Ake'nin yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Avusturya kampına resmi olarak katıldığını duyurdu. İstanbul'da gerçekleştirilen detaylı sağlık taramalarının ardından vakit kaybetmeden yola çıkan yıldız oyuncu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

AVUSTURYA DAĞLARINDA YENİ TRANSFER COŞKUSU

Yeni sezon hazırlık etabının en kritik ayaklarından birini Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde geçiren Fenerbahçe, yoğun antrenman programıyla kondisyon depolamaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin kamp yaptığı otele ulaşan Nathan Ake, takımın kamp kadrosuna dahil olarak teknik direktörün görev vermesi halinde hazırlık maçlarında ve taktik idmanlarda yerini alabilecek. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncunun fiziksel durumunun gayet iyi olduğu ve adaptasyon sürecini hızlandırmak adına takımla birlikte çalışmalara hemen başlayacağı ifade edildi. Savunma hattına liderlik etmesi beklenen deneyimli stoperin kampa katılması, Avusturya'da şampiyonluk havasını erken başlattı.