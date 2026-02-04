Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
MHP'Lİ YILDIZ: UMUT HAKKI KONUSUNDA UZLAŞTIK
Anasayfa Spor Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı

Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı

Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante bu akşam 21.30’da İstanbul’a iniş yapacak. Fransız yıldız daha gelmeden taraftarlar özel hayatını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe’nin yeni starı Kante evli mi? Köyde yapılan düğünü arkadaşı anlattı. İşte Kante haberinin detayları…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 1

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kante transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Fransız yıldız bu akşam 21.30’da İstanbul’a inecek.

1 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 2

Kante daha İstanbul’a gelmeden özel hayatı merak konusu oldu. Peki Kante evli mi? Arkadaşı anlattı.

2 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 3

N'GOLO KANTÉ EVLİ Mİ? ARKADAŞI ANLATTI

Sosyal medyada Kante için yapay zeka ile sık sık görseller yayılıyor. Özellikle Fransız yıldızın evli olduğu ve hatta çocuğu bile olduğu söyleniyor.

3 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 4

Dönem dönem Kanté'nin Djibril Cissé'nin eski eşi Jude Littler ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. 2005-2012 yılları arasında Cissé ile evli olan Littler'ın bu evlilikten üç çocuğu oldu: Cassius, Prince Kobe ve Marley Jackson.

4 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 5

Kanté'nin ise Jude Littler ile bir ilişkide olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.

5 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 6

Geçtiğimiz yıl yıldız futbolcunun Mali'ye olan bir ziyareti sırasında evlendiği iddia edildi. "KANTÉ EVLENDİ" haberi ve eşi olduğu iddia edilen kişiyle olan fotoğrafı Afrika'nın önemli basın kuruluşlarında yer buldu.

6 7
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı - Resim: 7

Haber yayıldıktan bir süre sonra futbolcunun en yakın bir arkadaşı "N'Golo Kanté'nin evli olduğuna dair bu fotoğraf hakkında internette dolaşan bilgiler yanlıştır" diyerek iddiaları yalanladı.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro