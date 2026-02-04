Süper Lig devi Fenerbahçe, Kante transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Fransız yıldız bu akşam 21.30’da İstanbul’a inecek.
Fenerbahçe’nin yeni gözdesi N'Golo Kante evli mi? Yapılan düğünü arkadaşı anlattı
Fenerbahçe’nin yeni transferi N'Golo Kante bu akşam 21.30’da İstanbul’a iniş yapacak. Fransız yıldız daha gelmeden taraftarlar özel hayatını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe’nin yeni starı Kante evli mi? Köyde yapılan düğünü arkadaşı anlattı. İşte Kante haberinin detayları…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kante daha İstanbul’a gelmeden özel hayatı merak konusu oldu. Peki Kante evli mi? Arkadaşı anlattı.
N'GOLO KANTÉ EVLİ Mİ? ARKADAŞI ANLATTI
Sosyal medyada Kante için yapay zeka ile sık sık görseller yayılıyor. Özellikle Fransız yıldızın evli olduğu ve hatta çocuğu bile olduğu söyleniyor.
Dönem dönem Kanté'nin Djibril Cissé'nin eski eşi Jude Littler ile ilişkisi olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. 2005-2012 yılları arasında Cissé ile evli olan Littler'ın bu evlilikten üç çocuğu oldu: Cassius, Prince Kobe ve Marley Jackson.
Kanté'nin ise Jude Littler ile bir ilişkide olduğuna dair herhangi bir kanıt yok.
Geçtiğimiz yıl yıldız futbolcunun Mali'ye olan bir ziyareti sırasında evlendiği iddia edildi. "KANTÉ EVLENDİ" haberi ve eşi olduğu iddia edilen kişiyle olan fotoğrafı Afrika'nın önemli basın kuruluşlarında yer buldu.
Haber yayıldıktan bir süre sonra futbolcunun en yakın bir arkadaşı "N'Golo Kanté'nin evli olduğuna dair bu fotoğraf hakkında internette dolaşan bilgiler yanlıştır" diyerek iddiaları yalanladı.