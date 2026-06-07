Fenerbahçe'de rekor katılımla düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayma işlemi devam ederken Hakan Safi sonucu beklemeden stadyumu terk etti.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİ KUTLAMALARA BAŞLADI

Gelen ilk sonuçların ardından Aziz Yıldırım'ın önde olduğu bilgisine ulaşılırken Chobani Stadyumu'nda Aziz Yıldırım destekçileri tarafından kutlamalar başladı.

HAKAN SAFİ AZİZ YILDIRIM'I TEBRİK EDİP STATTAN AYRILDI

Seçim sonuçlarının aleyhinde ilerlemesinin ardından Hakan Safi yaptığı açıklamayla Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

Safi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum."

Hakan Safi yaptığı açıklamaların ardından stadyumdan ayrıldı.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDEN GÖNDERMELİ ZAFER PAYLAŞIMI

Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullandığı resmi sosyal medya hesabından Beatles'ın 'Bye Bye Love' şarkısıyla zafer paylaşımı yapıldı.

İşte o paylaşım:

FENERBAHÇE'DE SEÇİMİ AZİZ YILDIRIM KAZANDI

Fenerbahçe resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte seçimi Aziz Yıldırım kazandı.