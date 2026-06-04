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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Serhou Guirassy için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ASTON VILLA GUIRASSY İÇİN DEVREYE GİRDİ

Alman basınından Bild'in haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Borussia Dortmund'un golcü futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, İngiliz ekibinin hücum hattını güçlendirmek için 30 yaşındaki oyuncuyu ciddi adaylar arasında değerlendirdiği belirtildi. Guirassy'nin de Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

YILDIZ OYUNCUNUN AYRILIĞINA SICAK BAKMIYORLAR

Borussia Dortmund cephesi ise yıldız futbolcuyu bırakmaya istekli görünmüyor. Kulübün spor direktörü Ole Book, Guirassy'nin takım için çok önemli olduğunu belirterek yalnızca astronomik teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

DORTMUND'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan bilgilere göre Dortmund, 40 milyon Euro'nun üzerindeki tekliflere sıcak bakabilir. Geride kalan sezonda 46 maçta forma giyen Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.