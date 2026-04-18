Fenerbahçe’nin 1 Haziran 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan dokuz aylık mali tablosu açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün bu dönemdeki toplam borcu 27 milyar 293 milyon lira olarak belirlendi.

Mali rapor, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen olağan yüksek divan kurulu toplantısında ele alındı. Rakamları kamuoyuyla paylaşan Mehmet Vodina, enflasyon düzeltmeleri sonrası oluşan bilançoyu kalem kalem açıkladı.

BORÇ TABLOSUNUN DETAYLARI

Açıklanan verilere göre kulübün:

- Kısa vadeli yükümlülükleri 17 milyar 205 milyon lira,

- Uzun vadeli yükümlülükleri 8 milyar 997 milyon lira,

- Özkaynak birikmiş zararı ise 1 milyar 91 milyon lira seviyesinde.

- Bu kalemlerin toplamı, 27 milyar 293 milyon liralık borç tutarını oluşturuyor.

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Vodina, yalnızca finansal tablolarla sınırlı kalmayarak bilanço dışı yükümlülüklere de dikkat çekti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Amatör ve profesyonel sporcularla yapılan sözleşmeler kapsamında, 28 Şubat 2026 sonrasında ödenecek maç başı ücretler hariç garanti ücretlerin toplamı 12 milyar 823 milyon TL’dir. Bu yükümlülük, oyuncuların performansına bağlı olarak zaman içinde artabilir veya azalabilir.”

Ayrıca kulübün, 2026-2027’den 2030-2031 sezonuna kadar uzanan döneme ilişkin reklam, sponsorluk ve loca gelirlerinden toplam 2 milyar 165 milyon TL tahsil ettiği belirtildi.