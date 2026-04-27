Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi sonrası Fenerbahçe bugün yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verdi.

Fenerbahçe Tedesco ile yolların ayrıldığını açıklamasından dakikalar sonra ise Galatasaray'dan Okan Buruk paylaşımı gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın başında dünkü derbiyle birlikte 200. maçına çıkan Okan Buruk için sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk" ifadeleri kullanıldı.

Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk! 🧣 #200 pic.twitter.com/pIP7hCI3Z6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 27, 2026

Galatasaray'ın bu paylaşımı, zamanlaması açısından Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak yorumlandı.