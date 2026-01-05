Süper Kupa'da Samsunspor ile oynayacağı yarı final maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

MUSABA ESKİ TAKIMINA KARŞI KADRODA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde transfer ettiği Anthony Musaba eski takımı Samsunspor ile oynanacak karşılaşmada Domenico Tedesco tarafından kamp kadrosuna dahil edildi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADRSOU

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Kamil Efe Üregen, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Haydar Karataş, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Jhon Duran.

FENERBAHÇE 11 EKSİKLE ADANA'YA GİDİYOR

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Anderson Talisca ile Afrika Kupası'nda mücadele eden Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri kafilede yer almadı. Ayrıca kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile birlikte bahis soruturmasında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da bu maçta forma giyemeyecek.





