Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti

Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti

Sıfırdan kurduğu markayı 20 milyar dolarlık küresel bir deve dönüştüren Fenerbahçe'nin sponsoru, rotasını Türkiye'ye çevirerek yatırım kararı aldı.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 1

Sıfırdan kurduğu yoğurt fabrikasını 20 milyar dolarlık küresel bir gıda devine dönüştüren Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 2

Forbes Türkiye'nin eylül sayısında iş dünyasının öne çıkan diğer başlıkları arasında ise 2 milyar dolarlık hacme ulaşan yerli mobil uygulama pazarı ve Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat'ın başarı öyküsü yer alıyor.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 3

ABD yoğurt pazarını açık ara domine eden Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, markasını sektörde yepyeni bir lige taşımaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 4

Forbes Türkiye'nin eylül ayı kapağında yer alan ünlü iş insanı, iki haneli milyar dolar seviyesindeki servetiyle "En Zengin 100 Türk" listesinin zirvesine yerleşen ilk isim olarak tarihe geçti.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 5

Dergide yer alan özel röportajında yatırım müjdesi veren Ulukaya, şirketin 2030 yılı için hedeflenen milyar dolarlık devasa satış hacminde Türkiye pazarının da aktif bir payı olacağını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 6

Eylül ayının ekonomi ve teknoloji dünyası açısından bir diğer çarpıcı gelişmesi ise Türkiye merkezli oyun dışı mobil uygulama pazarının ulaştığı boyut oldu.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 7

Uygulama indirme istatistiklerinde küresel çapta zirveye oynayan Türkiye, bu alanda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne erişti.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 8

Derginin “App Takımı” adlı özel dosyasında, sektöre yön veren yerli girişimcilerin vizyonlarına mercek tutuldu.

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Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti - Resim: 9
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