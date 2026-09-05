Sıfırdan kurduğu yoğurt fabrikasını 20 milyar dolarlık küresel bir gıda devine dönüştüren Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.
Fenerbahçe’nin sponsoru gözünü Türkiye’ye dikti
Sıfırdan kurduğu markayı 20 milyar dolarlık küresel bir deve dönüştüren Fenerbahçe'nin sponsoru, rotasını Türkiye'ye çevirerek yatırım kararı aldı.Kaynak: Diğer
Forbes Türkiye'nin eylül sayısında iş dünyasının öne çıkan diğer başlıkları arasında ise 2 milyar dolarlık hacme ulaşan yerli mobil uygulama pazarı ve Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat'ın başarı öyküsü yer alıyor.
ABD yoğurt pazarını açık ara domine eden Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, markasını sektörde yepyeni bir lige taşımaya hazırlanıyor.
Forbes Türkiye'nin eylül ayı kapağında yer alan ünlü iş insanı, iki haneli milyar dolar seviyesindeki servetiyle "En Zengin 100 Türk" listesinin zirvesine yerleşen ilk isim olarak tarihe geçti.
Dergide yer alan özel röportajında yatırım müjdesi veren Ulukaya, şirketin 2030 yılı için hedeflenen milyar dolarlık devasa satış hacminde Türkiye pazarının da aktif bir payı olacağını resmen duyurdu.
Eylül ayının ekonomi ve teknoloji dünyası açısından bir diğer çarpıcı gelişmesi ise Türkiye merkezli oyun dışı mobil uygulama pazarının ulaştığı boyut oldu.
Uygulama indirme istatistiklerinde küresel çapta zirveye oynayan Türkiye, bu alanda yaklaşık 2 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne erişti.
Derginin “App Takımı” adlı özel dosyasında, sektöre yön veren yerli girişimcilerin vizyonlarına mercek tutuldu.