Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözleşme uzatma kararı aldı. Tedesco'nun da methiyeler dizdiği Brezilyalı yıldız, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yeniledi.

YILLIK 5 MİLYON EURO

31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin yıllık 5 milyon eurodan 2 senelik yeni sözleşme teklifini kabul etti.

TALİSCA'NIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında yıldızlaşan Talisca, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti. Brezilyalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol atarken 3 de asist yaptı.