Fenerbahçe, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık programını duyurdu.
Sarı-lacivertli ekip, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Teknik heyet, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel çalışmalarını burada gerçekleştirecek.
ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK
Fenerbahçe, kamp sürecinde ikisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında olmak üzere üzere üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak.
Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları şöyle:
8 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Admira Wacker
(Raiffeisen Arena)
11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin
(Hofmann Personal Stadion)
14 Temmuz 2026
LASK - Fenerbahçe
(Raiffeisen Arena)