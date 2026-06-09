Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık programını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Teknik heyet, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Fenerbahçe, kamp sürecinde ikisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında olmak üzere üzere üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

8 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Admira Wacker

(Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026

Fenerbahçe - Pogon Szczecin

(Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026

LASK - Fenerbahçe

(Raiffeisen Arena)