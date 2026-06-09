Fenerbahçe, 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık programını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekip, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Teknik heyet, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel çalışmalarını burada gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kamp programı belli oldu: Avusturya'da 3 maç - Resim : 1

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Fenerbahçe, kamp sürecinde ikisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında olmak üzere üzere üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak.

Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

8 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Admira Wacker
(Raiffeisen Arena)

11 Temmuz 2026
Fenerbahçe - Pogon Szczecin
(Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz 2026
LASK - Fenerbahçe
(Raiffeisen Arena)