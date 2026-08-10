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Kaynak: AA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rövanş karşılaşmasında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz’a konuk olacak.

Liebenau Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük TSİ 21.30’da çalacak.

Müsabakada İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez görev yapacak. Hernandez’in yardımcılıklarını ise vatandaşı Jose Naranjo ile Marcos Cerdan Aguilar gerçekleştirecek.

Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşı da geçerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertlilere tur için galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyet yeterli olacak.

Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

TEK EKSİK OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında tek eksik oyuncusu bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Oosterwolde, rövanş maçında yer alamayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği isimler şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.