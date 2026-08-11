UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk oldu.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı iki maçta da yenerek eleyen Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.Furkan Çelik
Sarı Lacivertliler ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz'ı rövanşta da yenerek Avusturya'da play-off biletini aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Brezilyalı yıldız Anderson Talisca 66. dakikada penaltıdan kaydetti.
Talisca bu golle birlikte Fenerbahçe'nin iki eleme turunda oynadığı 4 maçta da ağları havalandırmış oldu.
Karşılaşma boyunca yüksek tempoda geçen mücadelede rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe 3-0'lık toplam skorla turu geçti.
Fenerabahçe'nin Sturm Graz'ı elemesinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakinin kim olacağına çevrildi.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ
Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan eşleşmemnin rövanşında; Lyon, Çekya'da oynanan ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag'ı konuk etti.
Taraftarı önünde Sparta Prag'ı 3-0 yenen Lyon toplam skorda turu geçti ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçı 18-19 Ağustos 2026'da, rövanş karşılaşması ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.
İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ilk maçta Lyon'u İstanbul'da ağırlayacak.