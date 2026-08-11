Yeniçağ Gazetesi
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı iki maçta da yenerek eleyen Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk oldu.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 2

Sarı Lacivertliler ilk maçta 2-0 mağlup ettiği Sturm Graz'ı rövanşta da yenerek Avusturya'da play-off biletini aldı.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 3

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Brezilyalı yıldız Anderson Talisca 66. dakikada penaltıdan kaydetti.

Talisca bu golle birlikte Fenerbahçe'nin iki eleme turunda oynadığı 4 maçta da ağları havalandırmış oldu.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 4

Karşılaşma boyunca yüksek tempoda geçen mücadelede rakibine gol şansı vermeyen Fenerbahçe 3-0'lık toplam skorla turu geçti.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 5

Fenerabahçe'nin Sturm Graz'ı elemesinin ardından gözler Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakinin kim olacağına çevrildi.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 6

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİBİ

Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan eşleşmemnin rövanşında; Lyon, Çekya'da oynanan ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Sparta Prag'ı konuk etti.

Taraftarı önünde Sparta Prag'ı 3-0 yenen Lyon toplam skorda turu geçti ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 7

PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçı 18-19 Ağustos 2026'da, rövanş karşılaşması ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu - Resim: 8

İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ilk maçta Lyon'u İstanbul'da ağırlayacak.

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