Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan büyük umutlarla transfer ettiği Faslı yıldız Sofyan Amrabat, beklentileri karşılayamaması nedeniyle sezon başında La Liga ekibi Real Betis'e kiralık olarak gitmişti.

AMRABAT VILLARREAL İLE ANLAŞTI

Tecrübeli orta saha oyuncusundan sürpriz bir kariyer hamlesi geldi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; gelecek sezon da La Liga'da top koşturması beklenen Amrabat Villarreal ile anlaşmaya vardı.

REAL BETIS'TE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Real Betis kariyeri iyi başlasa da istikrarsız performansı nedeniyle gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Amrabat'ın beklenmedik bir gelişme olmaması halinde Villarreal'de forma giyeceği öne sürüldü.