Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında Polissya'ya 2-0 kaybederek ilk yenilgisini alan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu Şampiyonlar Ligi'ne henüz hazır olmadıklarını vurguladı.

'RAKİPLERİNİ KENDİ SAHALARINDA AĞIRLAMA FIRSATINA SAHİP OLMAYAN TEK TAKIMIZ'

Basın toplantısında "Shakhtar Avrupa müsabakalarına ne kadar hazır?" sorusunu yanıtlayan Arda Turan şunları söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ne maalesef henüz tam olarak hazır değiliz ve dürüst olmak gerekirse, bundan elbette memnun değilim. Futbolda bazen, belirli bir hazırlık seviyesine ulaştığınızda işler biraz durgunlaşabiliyor.

Bu noktayı mümkün olan en kısa sürede aşmamız ve büyüme ve gelişme yönünde ilerlemeye devam etmemiz önemli.

Önümüzde çok fazla seyahat, sınır geçişi var ve aslında futbolun, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi en üst seviyede, en önemli avantajının kendi sahanızda oynama şansına sahip olmak olduğuna inanıyorum.

Ne yazık ki, bilinen koşullar nedeniyle şu anda kendi sahamızdan mahrumuz, bu nedenle Şampiyonlar Ligi yolculuğumuzun, geriye dönüp baktığımızda, en zorlu yolculuk olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum çünkü turnuvadaki diğer 35 takımın aksine, rakiplerini kendi sahalarında ağırlama fırsatına sahip olmayan tek takımız."

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SHAKHTAR İLE KARŞILAŞACAK

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe lig aşamasında Shakhtar Donetsk ile eşleşmişti.

SHAKHTAR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Kura çekimi sonucu Fenerbahçe Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Ukrayna ekibi bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarını Chelsea'nin evi Stamford Bridge'te oynayacak.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati 25 Kasım Çarşamba TSİ 23:00'da olarak açıklandı.