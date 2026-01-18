Unai Emery yönetiminde bu sezon gösterdiği sürpriz çıkışla adından söz ettiren Aston Villa Premier Lig'in 22. haftasında ikincilik fırsatını tepti.

ASTON VILLA EVERTON'A KAYBETTİ

Manchester City'nin puansız geçtiği haftada Everton'a konuk olan Aston Villa, Barry'nin 59'uncu dakikada attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla 43 puanda kalan Aston Villa puan sıralamasında olduğu yerde saydı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE SIRADAKİ RAKİBİ

Premier Lig'de üçüncü sırada yer alan Aston Villa 22 Ocak Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak.