Fenerbahçe'nin kış transferinde ilk hamlesi Samsunspor'un kanat oyuncusu Anthony Musaba olacak. Sarı lacivertliler oyuncuyu serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacak. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Samsunspor tarafı ise transferin kendilerine sorulmadan yapılmasına tepkili. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, Musaba'nın kendilerine sorulmadan serbest kalma bedeli olan 5 milyon euro verilerek Fenerbahçe'ye gitmesini 'terbiyesizlik' olarak niteledi.

Samsunspor da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye Kupası'nda forma giymeyen futbolcuyu FIFA'şa şikayet ettiklerini duyurdu. Karadeniz ekibinin açıklaması şöyle: "Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir. Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir. Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır. FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."