Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi öncesi hareketlilik sürerken dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile ilgili yürütülen temasların detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, Mısırlı futbolcunun menajeriyle birden fazla görüşme yaptığı öğrenildi.

İKİ KEZ MASAYA OTURULDU

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah’ın menajeriyle iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve beklentileri masaya yatırıldı.

MAAŞ BEKLENTİSİ DUDAK UÇUKLATTI

Görüşmelerde Salah’ın yıllık yaklaşık 20 milyon Euro maaş talep ettiği ve kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini dile getirdiği ifade edildi. Bu yüksek maliyet, transferin önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor.

SEÇİM SÜRECİ TEMASLARI DURDURDU

Galatasaray derbisinin ardından üçüncü bir görüşmenin planlandığı ancak Fenerbahçe’de alınan olağanüstü seçim kararı nedeniyle sürecin askıya alındığı aktarıldı.

YENİ YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi seçim sonrası oluşacak yeni yönetime çevrildi. Yeni yönetimin Mohamed Salah transferi için yeniden harekete geçip geçmeyeceği merak konusu haline geldi.