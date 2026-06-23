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Fenerbahçe yeni sezonun hazırlıklarına yarın Topuk Yaylası'nda başlamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Teknik direktör İsmail Kartal ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda yönetimle koordineli bir şekilde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ İÇİN GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Büyük umutlarla yeni sezona başlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de ilk hedef Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek olacak.

Bu sebeple kısa sürede kadronun iskeletini oturtmayı planlayan Sarı Lacivertliler transfer görüşmelerine hız vermiş durumda.

İSMAİL YÜKSEK'E PREMIER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Birçok pozisyonla alakalı önemli gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'de muhtemel bir ayrılık durumu da ortaya çıktı.

Takımın önemli oyuncularından milli yıldız İsmail Yüksek ile ilgili önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanması bekleniyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Premier Lig'den bir kulüp İsmail Yüksek'in durumunu yakından takip ediyor ve Fenerbahçe'ye ilerleyen günlerde resmi teklif yapmayı düşünüyor.

GUENDOUZI VE KANTE'NİN GELİŞİ MİLLİ OYUNCUYU AYRILIĞA İTEBİLİR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante gibi iki dünya yıldızı orta saha oyuncusunu kadrosuna katan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ikinci plana itilmişti. Ancak Tedesco'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal'ın bu konudaki yaklaşımı farklı olabilir.

TRANSFER DURUMUNUN YAKIN ZAMANDA NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüp ve yapılacak teklife dair detayların kısa süre içerisinde ortaya çıkmasıyla transfer ihtimali de netlik kazanacak.