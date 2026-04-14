Yeniçağ Gazetesi
14 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Magazin Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Ceren Azak’tan baba olma müjdesini verdi. Mutlu çiftten gelen sevindirici haber sevenlerini heyecanlandırırken, Aktürkoğlu duygularını samimi sözlerle paylaştı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 1

Ünlü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl Ceren Azak ile evlendi. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak, mutlu haberi geçtiğimiz günlerde duyurdu. Ünlü futbolcu baba olacağını “tatlı bir heyecan var” diyerek açıkladı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 2

Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile eşinden sevindiren haber bugün geldi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 3

MÜJDEYİ VERDİ

Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda duyurduğu haberle sevenlerini sevindirdi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 4

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİLER

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 5

KEREM AKTÜRKOĞLU BABA OLUYOR!

Kerem Aktürkoğlu, verdiği röportajda baba olacağını müjdeledi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 6

“O AN İNSAN GERÇEKTEN DUYGULARINA HAKİM OLAMIYOR”

Aktürkoğlu açıklamasında, “Eşim bana milli takım sonrasında otururken o zaman söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor” dedi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 7

“TATLI BİR HEYECAN VAR”

Ayrıca futbolcu, “Baba olanlar ‘şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun’ diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 8

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş Türk profesyonel futbolcudur. Sol kanat mevkiinde oynayan Aktürkoğlu, 1,73 m boyunda ve sağ ayak kullanır.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 9

Futbola 13 yaşında Gölcükspor altyapısında başladı, ardından Başakşehir altyapısına geçti. Profesyonel kariyerine çeşitli alt lig takımlarında (Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor) devam ettikten sonra 2020'de Galatasaray'a transfer oldu.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 10

Galatasaray'da geçirdiği dönemde önemli başarılar elde etti: 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Süper Lig şampiyonlukları yaşadı, 2022-23'te asist krallığı unvanını kazandı ve takım kaptanlıklarına yükseldi.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 11

2024'te Benfica'ya, 1 Eylül 2025'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Aktürkoğlu, hızı, dripling yeteneği ve gol-asist katkılarıyla tanınır.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 12

CEREN AZAK KİMDİR?

Ceren Azak, Kerem Aktürkoğlu'nun eşi olan çocuk gelişimi uzmanıdır.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 13

1996 veya 1998 doğumlu (kaynaklara göre 28-29 yaş civarı) olan Azak, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çocuk gelişimi alanında çalışmaya devam etmekte, Kocaeli'de (Başiskele veya çevresi) özel bir rehabilitasyon/eğitim merkezinde uzman olarak görev yapmaktadır.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 14

Çift, uzun süreli birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te nişanlanmış, Mayıs 2025'te ise sade bir törenle (Sapanca veya Kocaeli civarı) evlenmiştir.

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber - Resim: 15

Ceren Azak, genellikle gözlerden uzak, mesleğine odaklanmış bir hayat sürdürmesiyle bilinir ve eşi Kerem Aktürkoğlu'na verdiği destekle tanınır.

Yeniçağ Gazetesi
