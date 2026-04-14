Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Eşi Ceren Azak’tan mutlu haber
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl evlendiği eşi Ceren Azak'tan baba olma müjdesini verdi. Mutlu çiftten gelen sevindirici haber sevenlerini heyecanlandırırken, Aktürkoğlu duygularını samimi sözlerle paylaştı.
MÜJDEYİ VERDİ
Ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda duyurduğu haberle sevenlerini sevindirdi.
GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİLER
Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.
KEREM AKTÜRKOĞLU BABA OLUYOR!
Kerem Aktürkoğlu, verdiği röportajda baba olacağını müjdeledi.
“O AN İNSAN GERÇEKTEN DUYGULARINA HAKİM OLAMIYOR”
Aktürkoğlu açıklamasında, “Eşim bana milli takım sonrasında otururken o zaman söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini de bilmiyor” dedi.
“TATLI BİR HEYECAN VAR”
Ayrıca futbolcu, “Baba olanlar ‘şu an pek fazla bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlıyorsun’ diyorlar. Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bunun gösteriş gibi olmasını istemedim” ifadelerini kullandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş Türk profesyonel futbolcudur. Sol kanat mevkiinde oynayan Aktürkoğlu, 1,73 m boyunda ve sağ ayak kullanır.
Futbola 13 yaşında Gölcükspor altyapısında başladı, ardından Başakşehir altyapısına geçti. Profesyonel kariyerine çeşitli alt lig takımlarında (Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor) devam ettikten sonra 2020'de Galatasaray'a transfer oldu.
Galatasaray'da geçirdiği dönemde önemli başarılar elde etti: 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Süper Lig şampiyonlukları yaşadı, 2022-23'te asist krallığı unvanını kazandı ve takım kaptanlıklarına yükseldi.
2024'te Benfica'ya, 1 Eylül 2025'te ise Fenerbahçe'ye transfer oldu. Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Aktürkoğlu, hızı, dripling yeteneği ve gol-asist katkılarıyla tanınır.
CEREN AZAK KİMDİR?
Ceren Azak, Kerem Aktürkoğlu'nun eşi olan çocuk gelişimi uzmanıdır.
1996 veya 1998 doğumlu (kaynaklara göre 28-29 yaş civarı) olan Azak, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından çocuk gelişimi alanında çalışmaya devam etmekte, Kocaeli'de (Başiskele veya çevresi) özel bir rehabilitasyon/eğitim merkezinde uzman olarak görev yapmaktadır.
Çift, uzun süreli birlikteliklerinin ardından Aralık 2024'te nişanlanmış, Mayıs 2025'te ise sade bir törenle (Sapanca veya Kocaeli civarı) evlenmiştir.
Ceren Azak, genellikle gözlerden uzak, mesleğine odaklanmış bir hayat sürdürmesiyle bilinir ve eşi Kerem Aktürkoğlu'na verdiği destekle tanınır.