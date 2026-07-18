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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile mimar Esen Matraş, İstanbul'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaavine girdi.

Çiftin mutlu gününe ailelerinin yanı sıra İsmail Yüksek'in takım arkadaşları, meslektaşları ve yakın dostları da katıldı.

NİKAH ŞAHİTLERİ AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ OLDU

İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kulübün eski başkanı Ali Koç yaptı.

İki ismin törende yan yana gelmesi dikkat çekerken, düğünden görüntüler davetlilerin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.

MUTLU ANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görkemli törende çiftin yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı. Davetliler, İsmail Yüksek ve Esen Matraş'ın nikah töreninden çok sayıda fotoğraf ve videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.